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НовостиОбщество23 февраля 2023 16:00

На Серафимовском кладбище возложили цветы в память о погибших пожарных

23 февраля в Петербурге объявлено Днем памяти пожарных
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Цветы возложили к мемориалу «Ради жизни на земле» ФОТО: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

Цветы возложили к мемориалу «Ради жизни на земле» ФОТО: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

23 февраля на Серафимовском кладбище возложили цветы в память о погибших огнеборцах. Этот день объявлен в Петербурге Днем памяти пожарных. 32 года назад девять сотрудников 11 пожарной части Калининского района и один сотрудник полиции погибли при тушении пожара в гостинице «Ленинград».

- На священном Серафимовском кладбище покоятся наши Герои - пожарные, воины, защитники и жители блокадного Ленинграда. 23 февраля 1991 года — трагическая дата в истории города. Погибли наши ребята. Они боролись с огнем и ценой своей жизни спасли людей, - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Погибших товарищей в этот день вспомнили и во всех пожарных частях города. В этом году цветы возложили к мемориалу «Ради жизни на земле». Память почтили и минутой молчания.