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НовостиОбщество23 февраля 2023 17:02

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге за неделю снизилась на 7,5%

Это на 14% ниже недельного эпидемического порога
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Специалисты советуют оставаться дома при первых признаках заболевания

Специалисты советуют оставаться дома при первых признаках заболевания

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге за последнюю неделю на 7,5% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. По совокупному населению этот показатель на 14% ниже недельного эпидемического порога. По данным Роспотребнадзора сейчас в городе преобладают РС-вирус, риновирусы, сезонные коронавирусы и вирус гриппа В. Чего пока не стоит бояться, так это вирусов гриппа А - в мониторинговых группах они не были обнаружены.

- При первых признаках заболевания оставайтесь дома и при необходимости вызовите врача. Не занимайтесь самолечением. Избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания. Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещениях, - советуют в Роспотребнадзоре.

Также специалисты рекомендуют тщательно мыть руки после поездок в общественном транспорте и использовать медицинскую маску в общественном транспорте и местах скопления людей.