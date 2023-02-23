Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге за неделю снизилась на 7,5%

Специалисты советуют оставаться дома при первых признаках заболевания Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге за последнюю неделю на 7,5% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. По совокупному населению этот показатель на 14% ниже недельного эпидемического порога. По данным Роспотребнадзора сейчас в городе преобладают РС-вирус, риновирусы, сезонные коронавирусы и вирус гриппа В. Чего пока не стоит бояться, так это вирусов гриппа А - в мониторинговых группах они не были обнаружены.

- При первых признаках заболевания оставайтесь дома и при необходимости вызовите врача. Не занимайтесь самолечением. Избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания. Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещениях, - советуют в Роспотребнадзоре.

Также специалисты рекомендуют тщательно мыть руки после поездок в общественном транспорте и использовать медицинскую маску в общественном транспорте и местах скопления людей.