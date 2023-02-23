Петербургские врачи спасли 10-летнюю девочку из Череповца со сложной формой менингита

Медики выехали в Череповец 22 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Врачи Педиатрического университета Петербурга 22 февраля выехали в Череповец, чтобы спасти 10-летнюю пациентку. У девочки оказалась сложная форма менингита, и главврач детской больницы N2 обратился за помощью к петербургским медикам.

- Была диагностирована менингококцемия, острая почечная недостаточность в структуре полиорганной недостаточности. Состояние крайне тяжелое, - сообщили в пресс-службе Педиатрического университета.

В Череповец выехали детский хирург Артем Косулин и анестезиолог-реаниматолог Антон Корнилов. Они установили ребенку катетер для перитонеального диализа, а также дали рекомендации по терапии. По результатам мониторинга состояния ребенка было решено помочь стационару в ведении маленькой пациентки.