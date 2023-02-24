Смольный потратит 40 миллионов рублей на украшения Петербурга ко Дню Победы

Подрядчиков определят к 10 апреля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга потратят из бюджета на украшения города к 9 мая 40 миллионов рублей. Смольный объявил конкурс на сайте госзакупок на выбор подрядчиков.

Первый тендер на 22,4 миллиона рублей, второй - на 16 миллионов рублей. Подать заявку потенциальные исполнители должны до 10 марта, после этого определят победителей конкурса. Выбранные организации займутся установкой декоративных композиций на улицах Петербурга, флагштоков, флагов и другой стилизованной атрибутикой.

Украшать Северную столицу ко Дню Победы начнут с 25 апреля 2023 года. В этом году отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.