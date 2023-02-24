Северо-Западная транспортная прокуратура устроила проверку после аварийной посадки самолета в аэропорту Красноярска

Никто из пассажиров не пострадал. Фото: Олег ЗОЛОТО

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после ЧП на рейсе Сочи-Красноярск. По данным ведомства, 24 февраля 2023 года на борту авиасуднна случилась разгерметизация. Командир корабля решил экстренно посадить самолет в Красноярске.

- Экипаж принял решение выпустить в салоне кислородные маски. Посадка борта прошла благополучно, пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Транспортная прокуратура проверяет все обстоятельства экстренной посадки, при наличии оснований будут приняты меры.