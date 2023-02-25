«Зенит» разгромил ульяновскую «Волгу» в Кубке России

"Зенит" обыграл "Волгу" со счетом 3:0. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» обыграл ульяновскую «Волгу» в решающей стадии обновленного Кубка России, который идет по запутанной схеме. Сейчас сине-бело-голуюые находятся в нижней части сетки «Путь регионов» где если проиграл, то вылетел. Но нынешняя игра, пусть и гостевая, на морозе, стала легкой прогулкой для звездного состава петербуржцев.

- Вжух, и «Зенит» уверенно побеждает «Волгу», - сообщает пресс-служба Российской Премьер-лиги.

Впрочем, первый тайм не дал окончательных ответов на вопросы, сможет «Зенит» пройти соперника, играющего в первой второй лиге. Ульяновцы перед матчем заявляли, что намерены дать бой именитому сопернику.

Забить «Зенит» смог только на 34-й минуте, когда после массированной атаки отличился Бакаев. Но все вопросы были сняты лишь в конце игры, на 79-й минуте головой забил Кассьера, а на 90-й в сетку ворот попал Сергеев.