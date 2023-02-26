ТРЦ «Галерея» в Петербурге закрыли на вход из-за проверки полиции

В ТРЦ "Галерея" в Петербурге массовые проверки полиции. Фото: vk.com/spb_today

ТРЦ «Галерея» временно закрыли на вход из-за проверки полиции. Об этом сообщили на страницах торгового центра в соцсетях. Днем 26 февраля у здания начали замечать полицейские автомобили, их насчитали больше 10. Очевидцы предполагают, что сотрудники МВД ищут хулиганов, состоящих в подростковой субкультуре «ЧВК Редан», связанной с аниме-сериалом. Недавно в московских ТЦ молодые люди в черной одежде с изображениями паука устраивали массовые драки с теми, чья внешность им не понравится. После этих случаев полиция стала задерживать подходящих под описание «Редана» подростков.

На месте даже ОМОН. Но никаких стычек нет. Фото: vk.com/spb_today

- Внутри дежурит ОМОН. Все подозревают, что полиция ищет хулиганов. Вход в ТЦ закрыт, на выход тоже никого не выпускают, - жалуются горожане в соцсетях.

Информации о возможных задержаниях в ТЦ пока нет. В ГУ МВД России по Петербургу официально пока не комментировали проверку торгового центра. Посетители ТЦ не в курсе, были ли там в воскресенье какие-нибудь драки.