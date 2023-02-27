Весенняя погода наступит в Петербурге через две недели

Весна в Петербург может прийти на неделю раньше обычного Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Конец зимы в Санкт-Петербурге выдался очень холодным и снежным. На дворе 27 февраля, а кажется, словно мороз даже и не думает уходить. Однако весенняя погода придет в город даже раньше, чем бывает обычно. Начало метеорологической весны ожидается 13-15 марта 2023 года. Об этом пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

- По средним климатическим значениям в Санкт-Петербурге переход через ноль обычно происходит на рубеже 20-х чисел марта, - отметил синоптик.

Метеорологическая весна начинается, когда в течение пяти дней температура воздуха равна или выше нуля градусов.

Первый день весны в этом году пока что будет очень зимним. На улице пока стоит устойчивый минус, а также большой снежный покров. Оттепель ожидается лишь 2 марта.