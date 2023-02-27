Подросток попал под уголовное дело после массовой драки с ЧВК «Редан» в ТЦ в Петербурге

После драки в "Галерее" возбуждено уголовное дело. Фото: vk.com/spb_today

17-летний подросток стал фигурантом уголовного дела после массовой драки и задержаний в петербургском ТРЦ «Галерея». Днем в минувшее воскресенье здесь собрались десятки молоды людей, которые устроили потасовку с членами аниме-движения ЧВК «Редан». Вскоре разнимать дерущихся приехал ОМОН. В итоге в отделения полиции отвезли более сотни человек. Об этом сообщают очевидцы. А по факту инцидента СК завел дело о хулиганстве.

- 26 февраля вТРЦ «Галерея» 17-летний первокурскник одного из колледжей города совместно с соучастниками, грубо нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений нанес множественные удары руками и ногами 15-летнему потерпевшему, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Побитый школьник обратился в больницу, но после оказания помощи был отпущен домой на амбулаторное лечение. Но свидетелями драки стали десятки посетителей ТРЦ. Поэтому вскоре СК возбудил дело о хулиганстве группой лиц. Сейчас 17-летний задержанный ждет избрания меры пресечения.

Ситуацией уже заинтересовались в аппарате детского омбудсмена Петербурга. Начата проверка.