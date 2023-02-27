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НовостиОбщество27 февраля 2023 12:01

Зарплаты в строительстве Петербурга выросли более чем на 10%

Рост зарплат в сфере произошел за год
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
За год средние зарплаты в строительстве Санкт-Петербурга выросли более чем на 10%

За год средние зарплаты в строительстве Санкт-Петербурга выросли более чем на 10%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за последний год выросли зарплаты у специалистов в сфере строительства. В среднем рост наблюдается на 10 процентов. Об этом 27 февраля 2023 года рассказали аналитики сервиса SuperJob.

- В строительстве динамика средних рыночных зарплатных предложений в процентах равняется 11,2 процентам по итогам 2022 года по отношению к 2021 году, - говорится в исследовании.

Самые большие зарплаты в промышленности и производстве оказались у фрезеровщиков и токарей - по 130 тысяч рублей в месяц. Средние зарплаты у таких рабочих также самые высокие – 78 тысяч рублей.

В строительстве и недвижимости самые высокие зарплаты у электрогазосварщиков - 180 тысяч рублей.