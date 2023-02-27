Пьяный посетитель вырвал табло у банкомата в супермаркете в Петербурге

Петербуржец голыми руками сломал банкомат. Фото: Росгвардия Петербурга.

Пьяный петербуржец не смог найти общий язык с банкоматом и разворотил устройство голыми руками. Все произошло в минувшие праздничные дни в гипермаркете на проспекте Космонавтов. Именно сюда был вызван наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

- 24 февраля в 23:12 наряд отдела вневедомственной охраны прибыл к магазину, работники которого нажали кнопку тревожной сигнализации. На месте задержан нетрезвый хулиган, который ударами рук и ног повредил экран и корпус банкомата, - сообщает пресс-служба петербургского управления Росгвардии.

Мужчина голыми руками вырвал банкомату табло, то бишь экран. Хулигана отвезли в полицию, где оказалось, что задержанный ранее был судим за грабеж, кражи и оскорбление представителя власти. Есть в послужном списке и многочисленные нарушения правил дорожного движения.

Теперь рецидивисту предстоит оплатить ремонт денежного аппарата. Вопрос о дальнейшем наказании по закону решат позднее.