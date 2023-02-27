Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Петербурге с 27 по 28 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за погодных условий в Петербурге объявлен желтый уровень опасности. Он будет действовать с 23 часов 27 февраля до 14 часов 28 февраля. В Росгидрометцентре сообщили, что причиной такого решения стал сильный северо-западный ветер.

- «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. Скорость ветра достигнет 15 метров в секунду, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Правительство Петербурга напоминает водителям о необходимости проявлять особую осторожность. А по возможности желательно вообще не пользоваться своими машинами из-за высокой вероятности аварий.

Осторожность необходимо проявлять и пешеходам, ведь они тоже могут стать участниками дорожного-транспортного происшествия.