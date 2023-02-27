Мужчина пострадал в квартирном пожаре на улице Лени Голикова в Петербурге

Пострадавшего мужчину госпитализировали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужчина пострадал в пожаре в Кировском районе Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу вечером в понедельник, 27 февраля.

- Сообщение о пожаре на улице Лени Голикова поступило около пяти часов вечера. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

Прибывшие на место пожарные установили, что в трехкомнатной квартире загорелась кухня. Пламя охватило участок площадью пять квадратных метров. В пожаре пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Спасатели справились с огнем в 17:13. На место происшествия выезжали три пожарные машины и 15 специалистов. Причины и обстоятельства случившегося установят дознаватели.