5-летняя девочка вылетела через стекло машины во время аварии на трассе Москва-Петербург

Водитель не справился с управлением во время обгона. Фото: ГАИ Бологовского района

Пятилетняя девочка вылетела из автомобиля во время страшной аварии на трассе М-10. 26 февраля семья возвращалась в Петербург на автомобиле «Мазда». Но водитель во время обгона не справился с управлением и столкнулся с другой машиной, а после этого врезался в препятствие.

- Травмы получили 41-летняя женщина и 5-летний ребенок. Они госпитализированы в больницу, - сообщает пресс-служба ГАИ Бологовского района Тверской области.

Девочка в момент аварии находилась на заднем сидении и была не пристегнута. Она вылетела из машины через стекло, получила сотрясение мозга, ушибла голову. Сейчас за жизнь малышки борются врачи.

За рулем второй машины находился 57-летний житель Вологодской области. Он ехал в крайней правой полосе и не менял движение. О состоянии участника ДТП не сообщается.