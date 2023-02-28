Все гражданские самолеты разворачивают на подлете к аэропорту Петербурга

Все самолеты разворачивают на подлете к аэропорту Пулково Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Воздушное пространство над Санкт-Петербургом неожиданно опустело. Все самолеты, которые летели в аэропорту Пулково, судя по трекеру Flightradar, разворачивают. По данным на 10:50 часов 28 февраля 2023 года на подлете к городу нет ни одного гражданского самолета.

- Судя по сервису Flightradar, гражданские самолеты не приближаются к Петербургу. Несколько самолетов развернули. Видно только, что пара самолетов стоит в аэропорту, - отметили журналисты.

На ближашие сотни км нет ни одного самолета / Фото: Flightradar

Оперативно связаться с аэропортом Пулково у издания пока что не получилось. Ожидаем ответа.

Добавим, что изменений в расписании прилетов и вылетов на официальном сайте Пулково не было.

По какой причине небо над городом закрыли, пока что не сообщается. По предварительным данным, был замечен неопознанный объект.