Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил рейсы 28 февраля

Аэропорт Пулково в Петербурге возобновил рейсы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково возобновил выполнение рейсов. Утром 28 февраля 2023 года "Воздушные ворота" города временно перестали принимать и отправлять самолеты из-за введенного в небе над городом плана "Ковер". Причиной сбоя стал неопознанный летающий предмет вблизи Северной столицы. На данный момент, согласно данным пресс-службы ЗВО, гражданские самолеты снова начали летать над Петербургом.

- Истребители еще не вернулись. Но гражданские самолеты уже летают, - сообщили в пресс-службе.

Как ранее отметили в правительстве города, аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Однако задержка рейсов возможна до 12 часов. Уточнить расписание можно на официальном сайте Пулково либо у авиакомпании-перевозчика.