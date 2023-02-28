На улице Коллонтай горел трамвай. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трамвай загорелся на маршруте в Невском районе Петербурга. ЧП произошло утром во вторник, 28 февраля, когда состав двигался по улице Коллонтай. Внезапно вагоновожатый заметил задымление на крыше вагона. Он остановил трамвай, открыл двери и вывел всех пассажиров на улицу. После чего вызвал пожарных. Но их помощь не понадобилась

- В 11:16 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Коллонтай, у дома 32. В трамвае происходило горение в электрическом щите на крыше. Пожар ликвидирован до прибытия сотрудников МЧС, - сообщает пресс-служба Главного управления экстренного ведомства по Петербургу.

Данные о пострадавших не поступали. На место ЧП выезжали две единицы спасательной техники и десять человек личного состава МЧС.