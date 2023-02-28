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НовостиОбщество28 февраля 2023 12:06

Снос санатория «Сестрорецкий курорт» начался под Петербургом

Застройщик начал демонтаж третьего корпуса пансионата
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Снос санатория «Сестрорецкий курорт» начался под Петербургом / Фото: Градозащитный пресс-центр

Снос санатория «Сестрорецкий курорт» начался под Петербургом / Фото: Градозащитный пресс-центр

В Курортном районе Санкт-Петербурга начался снос знаменитого "Сестрорецкого курорта". Крупный застройщик приступил к демонтажу третьего корпуса пансионата. Об этом 28 февраля 2023 года сообщают градозащитники города.

- Застройщик начал демонтаж третьего корпуса санатория, несмотря на поданную 21 февраля заявку на включение здания в список объектов культурного наследия. Согласно 73-ФЗ, здания, обладающие признаками объектов культурного наследия, сносить нельзя, до тех пор, пока КГИОП не даст положительный или отрицательный ответ на заявление, - сообщили активисты.

Известно, что активисты, защищающие постройку, вызвали сотрудников полиции, чтобы остановить процесс демонтажа. Также отмечается, что депутаты Сестрорецка просили согласовать с ними график работ, однако их не предупредии о начале сноса.