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НовостиОбщество28 февраля 2023 15:00

Беглов выразил соболезнования по смерти бывшего главы УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Сергей Бугров умер в ночь на 28 февраля
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Умер бывший начальник ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Умер бывший начальник ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования по поводу смерти бывшего главы Управления ГИБДД по городу и области Сергея Бугрова, который скончался в ночь на 28 февраля.

- Ушел из жизни Сергей Иванович Бугров – человек, посвятивший себя служению Отечеству и нашему городу. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, - говорится в тексте соболезнования.

Губернатор отметил, что Сергей Бугров прошел путь от рядового сотрудника дорожно-патрульной службы до начальника Управления ГИБДД по городу и области. Он был профессионалом своего дела, честным и принципиальным человеком. Благодаря его усилиям, у жителей города выросло доверие к Госавтоинспекции. Вся жизнь покойного была связана с родным ему городом на Неве.

- Он умел брать на себя ответственность, всегда был верен делу, которому служил, - отметил Александр Беглов.