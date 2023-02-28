Глава администрации Киришского района Ленобласти задержан из-за махинаций при благоустройстве парка за 160 млн рублей

Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава администрации Киришского района Ленобласти задержан из-за подозрения в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он нарушил закон при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

- Был заключен договор с организацией о благоустройстве «Парка Прибрежного» в Киришах. Работы стоили 160 миллионов рублей. Организация выполняла работы точно в срок, но должностные лица не заплатили подрядчику и расторгли договор, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ленобласти.

Коммерческой организации причинен ущерб в размере 35 миллионов рублей. Во время предварительного следствия стало известно, что должностные лица действовали по распоряжению главы администрации Киришского района. В здании администрации и в квартирах подозреваемых провели обыски.

Позже чиновнику предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Расследование преступления продолжается.