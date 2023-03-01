Сосулька упала на голову 10-летнего мальчика в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Сосулька упала на голову 10-летнего мальчика в Петербурге. Это произошло 28 февраля напротив дома по Железноводской улице. Мальчик попал в больницу, и врачи диагностировали у него ушиб и ссадину мягких тканей головы.

- Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводится проверка, - говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Во время проверки специалисты оценят действия или бездействия сотрудников управляющих компаний, которые отвечают за своевременное выполнение работ по очистке снега и наледи. Глава регионального Следственного комитета доложит результаты проверки руководителю СК России Александру Бастрыкину.