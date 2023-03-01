На видео попала попытка поджога военкомата подростком в Ленинградской области

Момент попытки поджога военкомата в городе Кировск в Ленинградской области попал на видео. На здание покусился подросток, 17-летний ученик одной из гимназий Санкт-Петербурга. Инцидент произошел вечером 28 февраля 2023 года на Набережной улице. Об этом рассказал источник.

- Молодой человек поджег фитиль бутылки с горючей смесью и бросил ее о стену здания. Однако, возгорания не произошло. Затем подросток был спугнут дежурным военкомата, попытался сбежать и был задержан полицейскими, - рассказал источник.

Подозреваемым оказался 17-летний парень. Выяснилось, что он живет Петербурге, но сам из Отрадного, куда приезжает только на выходные.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о покушении на умышленные уничтожение или повреждение имущества.