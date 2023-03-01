Учительница гимназии в Петербурге избила 13-летнюю ученицу

Пожилую учительницу петербургской гимназии заподозрили в избиении ученицы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге пожилую учительницу одной гимназии заподозрили в избиении ученицы. Вечером 28 февраля 2023 года в Детскую больницу №2 была госпитализирована 13-летняя девочка с серьезной травмой головы. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 22:05 в Детскую больницу №2 была доставлена 13-летняя школьница. У девочки нашли закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, - рассказал источник.

Сама девочка рассказала, что днем в гимназии одна из учительниц ударила ее ладонью по голове. Предположительно, у педагога стаж работы в школе более 40 лет.

На данный момент девочка уже находится дома на амбулаторном лечении. Мама школьницы в полицию заявление не писала. Пока что она планирует обсудить инцидент с директором гимназии.