Умер Отец Борис, почетный клирик Спасо-Преображенского собора Петербурга

Умер почетный клирик Спасо-Преображенского собора Петербурга Отец Борис / Фото: Петербургская митрополия

В Санкт-Петербурге на 87-м году жизни умер Отец Борис, почетный клирик Спасо-Преображенского собора. Борис Глебов скончался 28 февраля 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщили в Петербургской митрополии.

- Ушел в путь всея земли один из самых известных и уважаемых клириков Санкт-Петербургской епархии, который более шестидесяти лет ревностно совершал служение Церкви Христовой. Важное место в его жизни занимал Спасо-Преображенский собор, в котором он многие годы был председателем приходского совета и всемерно заботился об этой святыне, - сказал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Священнослужитель родился в Ленинграде. Детство его прошло в блокадном городе, а также в послевоенной разрухе. Но уже тогда Борис принял решение посвятить себя Богу.