Суд отказал градозащитникам в остановке строительства на Охтинском мысе в Петербурге. Фото: vk.com/okhtacape

Градозащитники Петербурга продолжают борьбу за Охтинский мыс. По их мнению, мыс имеет археологическую ценность не только для Петербурга, но и для России и Северной Европы. Однако там ведется строительство офисного центра для компании «Газпром-нефть». Накануне прошло очередное судебное заседание по этому вопросу.

- В Куйбышевском районном суде завершилось рассмотрение дела об оспаривании законности разрешения на строительство на Охтинском мысу. В удовлетворении иска отказано, - говорится в сообщении группы «Спасем Охтинский мыс!» во «ВКонтакте».

Но градозащитники не планируют на этом останавливаться. По их словам, через две недели будет готова письменная часть решения суда, и тогда активисты подадут апелляцию. Недавно они отправили обращение президенту Владимиру Путину, которое подписали 1500 человек.