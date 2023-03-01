Петербургский репетитор получил 14 лет колонии за совращение мальчиков

Серийный педофил из Петербурга получил 14 лет тюрьмы за совращение мальчиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Скандально известный репетитор по математике Николай Гатин получил 14 лет колонии за совращение мальчиков. Мужчину обвинили сразу по нескольким статьям об изнасиловании и других действиях сексуального характера в отношении малолетних. Самому младшему из них было 8 лет. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Гатин признал вину лишь частично, - отметили в пресс-службе.

Сотрудники уголовного розыска задержали 62-летнего мужчину еще в 2021 году после совращения двух юношей 12 и 15 лет. Спустя полгода следствие обнаружило еще десяток жертв. А первое преступление в отношении детей произошло еще в 1982 году.

Это уже вторая новость о совращении малолетних за день. В среду, 1 марта, суд арестовал петербуржца, который отравил и надругался над двумя школьницами в бизнес-центре.