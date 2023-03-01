В этом году в городе откроют 2300 первых классов Фото: Артем КИЛЬКИН

Прием заявлений на зачисление детей в первый класс стартует в Петербурге 1 апреля. Планируется, что в этом году в Северной столице будет открыто более 2300 новых классов. Это на 100 больше, чем в прошлом году.

- С 1 апреля по 30 июня в школах будут принимать заявления от семей, которые по прописке относятся к этим образовательным учреждениям. А с 6 июля по 5 сентября будут рассматривать все заявления, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Петербурга.

С 18 мая родителям новых учеников будут отправлять приглашения для подачи оригиналов документов. Но в первую очередь приглашения получат льготники, а уже потом жители микрорайона, где расположена школа.

Специалисты обещают, что мест в образовательных учреждениях города хватит всем желающим.