Массовая драка между охранниками и посетителями ТЦ произошла в Петербурге

Охранники ТЦ подрались с посетителями в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга охранники торгового центра подрались с посетителями. Инцидент произошел 1 марта 2023 года в ТРЦ "Охта Молл". Со слов очевидцев, посетители, которых выгнали н улицу охранники, чем-то торговали из-под полы.

- На кадрах трое сотрудников охраны сцепились с двумя парнями и девушкой. Точнее, один их охранников избивал молодого человека в кепке и с рюкзаком, а остальные пытались остановить его, - пишет "Мегаполис".

Очевидцы сообщают, что двое парней и девушка ходили по торговому центру и подходили к людям, предлагая им что-то купить с рук. Что именно за товар они предлагали, не уточняется.

Была ли вызвана полиция на место для разбирательства в этой ситуации, не уточняется.