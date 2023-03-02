Станция метро «Площадь Ленина» в Петербурге изменит режим работы на 4 дня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на четыре дня изменится работа вестибюля на станции метро "Площадь Ленина". Речь идет о вестибюле №2 с выходом на Боткинскую улицу. Об этом пассажиров метрополитена предупредили в пресс-службе городской подземки.

- В связи с оснащением линейкой универсальных турникетов изменяется режим работы вестибюля 2 станции "Площадь Ленина", - сообщили в подземке.

Так, 3, 4, 10 и 11 марта с 22:00 часов и до окончания работы метрополитена вестибюль будет закрыт для входа пассажиров, работает только на выход.

Напомним, что также 3 марта начнется капитальный ремонт эскалатора на станции метро "Ломоносовская". В связи с этим до 19 мая с 7:45 до 9:00 часов по рабочим дням вход на станцию ограничен.