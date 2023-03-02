Жители Петербурга пожаловались на снижение продуктивности на работе из-за новостей

У 40% петербуржцев на фоне новостной повестки и кризиса снизилась продуктивность на работе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Санкт-Петербурга пожаловались, что из-за новостной повестки и кризиса их продуктивность на работе сильно упала. С такой проблемой столкнулись 40 процентов горожан, сообщает 2 марта 2023 года в своем исследовании hh.ru. Еще 8 процентов опрошенных заявили, что плохие новости наоборот их подначили работать больше, а 48 процентов отметили, что ничего не изменилось.

- Чаще других на падение уровня работоспособности из-за негативного новостного фона и кризиса жалуются респонденты в возрасте до 24 лет, в то время как опрошенные в возрасте 55 лет и старше о таком заявляют лишь в 22 процентах случаев, но большинство не замечают никаких изменений ни в состоянии, ни в окружающей их обстановке, - говорится в исследовании.

Еще 13 процентов опрошенных жителей города рассказали, что из-за кризиса у них урезали или даже отменили премии.