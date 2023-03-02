Новая схема линий метро заработает в Петербурге с 4 марта

В Петербурге с 4 марта заработает новая схема линий метрополитена Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге с 4 марта 2023 года начнет работать новая схема метрополитена. Сейчас работники подземки постепенно меняют старую схему на новую во всех вагонах метро, а также на станциях. Теперь на схеме будут указаны не только линии метрополитена, но и линия наземных электропоездов РЖД, которые связаны с метро тактовым движением. Об этом пишут "Невские новости".

- Тактовое движение пригородных поездов от Витебского вокзала в Павловск было запущено в декабре 2022 года. Тактовое движение — электрички отходят каждые 15 минут, в утренние часы пик даже чаще. Пока не все жители и гости Петербурга знают об этой возможности быстро добраться в удаленные южные районы, поэтому было принято решение изменить схему метрополитена, чтобы показать всем пассажирам эту возможность, - пишет издание.

Утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 19:00 между Витебским вокзалом и Павловском электрички ходят каждые 10 минут, в предпиковое время каждые 15 минут.