Фонд имущества Петербурга выставит на торги 600 помещений и зданий

За прошлый год Фонд реализовал 170 помещений и 23 здания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фонд имущества Петербурга наметил обширные планы на 2023 год. Более 600 помещений и зданий общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров ведомство выставит на торги. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Потенциальным инвесторам предложили заранее отправлять в Фонд заявки на покупку и взятие в аренду того или иного объекта. Между тем, за 2022 года Фонд имущества реализовал 170 нежилых помещений и превысил свои успехи за 2021 года на 17 процентов. В аренду сдали 23 отдельно стоящих зданий, 4 здания - по программе «Аренда за рубль». Кроме того, на 51 нежилой объект на территории Апраксина двора заключили договоры аренды.

- Цены на коммерческую недвижимость начали корректироваться только с сентября 2022 года. Согласно прогнозу президента Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленобласти Игоря Горского, цены на коммерцию в 2023 году сохранятся на прежнем уровне, - отметили в пресс-службе Фонда.

По словам генерального директора Фонда имущества Станислава Гармаша, в результате торгов за право заключения договора аренды было реализовано 170 нежилых помещений, что на 17% превышает аналогичный показатель 2021 года. Отдельно стоящих зданий сдано в аренду 23 объекта, в том числе 4 здания по программе «Аренда за рубль». Кроме того, заключены договоры аренды 51 объекта нежилого фонда на территории Апраксина двора.