Полиция задержала подозреваемого в убийстве мигранта в Петербурге

Мигрант, подозреваемый в убийстве земляка в Красногвардейском районе, задержан полицией Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция задержала мужчину, который убил мигранта в Санкт-Петербурге. Окровавленный труп 26-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья был найден рядом с мусорными контейнерами у дома 6 по Камышинской улице Красногвардейского вечером 27 февраля 2023 года. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- По факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. Вскоре оперативники получили информацию о том, что к преступлению причастен 28-летний земляк убитого, который на машине Chevrolet уже успел покинуть территорию Петербурга, - рассказали в полиции.

28 февраля подозреваемый был задержан в городе Солнечногорске Московской области. 1 марта его уже доставили в Петербург.

Установлено, что между мужчинами произошла ссора. Тогда 28-летний мигрант схватил нож и несколько раз ударил им своего приятеля.