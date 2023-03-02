Девятиэтажный архивный комплекс построят у станции метро «Ладожская»

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство архивного комплекса у «Ладожской» в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство девятиэтажного архивного комплекса у станции метро «Ладожская» в Петербурге. Об этом сообщается в соответствующем документе с официального сайта ведомства. Здание возведут на Заневском проспекте. Его высота составит 29 метров, а площадь превысит 18 тысяч квадратных метров. Проект будущего комплекса готов. Разрешение на его строительство действует до 16 мая 2025 года.

- Проект создан научно-техническим центром «Северо-Запад Проект». Градостроительный план участка выдан комитетом по градостроительству и архитектуре. Застройщиком является ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции», - сообщается в документе о разрешении на строительство объекта.

Добавим, что внутри здания будут не только архивные помещения, но и читальные залы, научная библиотека, а также несколько залов для выставок и конференций. На все про все и бюджета города выделили 1,8 млрд рублей. По планам, строительства завершат осенью 2024 года.