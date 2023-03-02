Поимку сбежавшего из клетки тигра отработали сотрудники Ленинградского зоопарка

Бутафорского тигра ловили в Ленинградском зоопарке в рамках учений. Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке смоделировали ситуацию побега тигра из клетки. В учениях приняли участие специалисты Московского зоопарка и сотрудники Росгвардии. В зоопарке отмечают, что подобные «театрализованные» практики проходят по всему миру, а в России подобные ситуации отыгрывают уже 10 лет. Делается это для того чтобы вся команда имела четкое представление, что делать в нештатной ситуации. Там подчеркивают, что в отечественных зоопарках акцент сделан не на «маскарадной» части, а на реальной проработке несчастного случая.

Всех посетителей вывели на время учений. Фото: Ленинградский зоопарк

- В роли опасного амурского хищника выступил Михаил Брагин, переодетый в бутафорскую шкуру животного. Его задачей было вести себя словно тигр, попавший в нестандартную для него ситуацию: осторожно и в то же время совершенно непредсказуемо, - раскрыл подробности «постановки» Ленинградский зоопарк на официальной странице Вконтакте.

В случае побега реального дикого зверя его остановят дротиком со снотворным. Фото: Ленинградский зоопарк

Другой специалист, Андрей Вдовитченко тем временем засекал, через какое время сотрудники обнаружат беглеца, когда сообщат администрации о произошедшем, а также через сколько на месте окажется автомобиль с ветеринаром и силовики.

Завершилась постановка выстрелом в хищника дротиком со снотворным. Его произвел главный ветеринар Ленинградского зоопарка Иннокентий Булавинов. Остальные сотрудники в это время укрывались в помещениях вместе с посетителями.