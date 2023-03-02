Один человек погиб на пожаре в технопарке "Промышленная" в Петербурге

На пожаре в бизнес-центре в Петербурге погиб один человек. Фото: Надежда ИСПОЛНИЕВА

В Петербурге вечером 2 марта 2023 года загорелось торгово-офисное зданиие "Технопарк Промышленная". На месте пожара работает 16 единиц техники и 58 человек личного состава ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Как сообщили "КП-Петербург" в пресс-службе ведомства, один человек, находящийся в здании на Промышленной, 5 Кировского района, погиб. Эвакуировано больше 100 человек, двое пострадали.

- Сообщение о пожаре поступило в 18.05, площадь возгорания на третьем этаже четырехэтажного бизнес-центра составляет 300 кв.м, - добавили в региональном МЧС.

На пожаре погиб один человек. Фото: МЧС РФ

В 19:00 ранг пожара в бизнес-центре в Петербурге был повышен до №2. Тушение ведется с применением высотой техники.

- Через пять минут после сообщения о пожаре на место ЧП прибыли пожарные подразделения и установили, что происходит интенсивное горение на третьем этаже, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка. - Причина пожара устанавливается. Работают дознаватели.