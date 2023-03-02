Пожарный из Ленобласти спас женщину и двух детей полыхающего дома

Пожарного из Ленобласти Сергея Щемерова наградили за героизм. Фото: online47.ru

Пожарный из Ленобласти Сергей Щемеров героически спас женщину и ее двух маленьких детей из пылающего дома. Как пишет online47.ru, все произошло осенью 2022 года в Кировском районе 47 региона. Детали происшествия не уточняются, однако если бы не смелость Щемерова, беды было бы не избежать, ведь семья не могла выбраться из огня. В начале марта заслуженная награда нашла своего героя.

- Сергей Щемеров трудится в 131 пожарной части Ленинградской областной противопожарной службы. За героический поступок его наградили медалью «За спасение на пожаре». Награду вручал глава ГУ МЧС России по Ленобласти Евгений Дейнека, - уточняют в издании.

Добавим, что огнеборцам Петербурга тоже пришлось проявить свой героизм. Вечером 2 марта загорелся склад с текстилем на Промышленной улице. Огонь успел распространиться на 300 «квадратов», пока его не локализовали. Эвакуировали сотню человек. Однако без смертей не обошлось – в огне погиб один человек. Двое числятся пострадавшими.