Глава комблага назвал площадки для выгула собак проблемой для Петербурга

Создавать больше площадок мешает законодательство. Фото: Артем КИЛЬКИН

Площадки для выгула и дрессировки собак оказались проблемой для Петербурга. Городские собачники в них очень нуждаются, однако создавать собачьи «общественные пространства» мешает значительный нюанс. Подробнее об этом рассказал председатель петербургского комитета по благоустройству Василий Пониделко на пресс-конференции в ТАСС.

По словам чиновника, массовому обустройству площадок препятствуют законодательные нормы.

- На территории зеленых насаждений, согласно закону, невозможно сделать такие площадки. В парке или сквере нельзя, хотя там люди проводят больше времени со своими четвероногими друзьями. Это законодательная коллизия, наши депутаты выносят этот вопрос на обсуждение, - рассказал Пониделко.

Глава комблага признал, что 15 реализованных на сегодня площадок - слишком мало для столь большого города. Однако открытие собачьих пространств медленно движется. В 2022 году на Морской набережной открыли одну из площадок. В 2023 году планируется создать похожую на Среднем проспекте Васильевского острова, 91.