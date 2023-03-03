Чат-бот по качеству школьного питания запустят в Петербурге

В Петербурге запустят горячую линию и чат-бот по качеству школьного питания Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге запустят чат-бот и горячую линию по качеству школьного питания. Об этом 3 марта 2023 года рассказали в Смольном. Таким образом родители смогут получать консультации и оценивать качество питания детей. Боты будут работать в мессенджере Telegram. Важно, что доступ в чат будет строго по лицевому счету школьников, который используется для входа на портал «Петербургское образование».

- Организации питания детей в школах уделяется самое пристальное внимание. Мы следим за тем, чтобы его качество всегда было на должном уровне, ведем мониторинг цен на продукты. Хорошее питание - это хорошее здоровье, поэтому требования к его качеству всегда будут высокими, - отметил губернатор Александр Беглов.

После того, как чат-бот будет запущен, в нем проведут первый опрос о качестве питания. На основании ответов будет составлен рейтинг лучших школьных столовых.