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НовостиОбщество3 марта 2023 11:57

Чат-бот по качеству школьного питания запустят в Петербурге

Доступ в чат-бот будет организован строго по лицевому счету школьников
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге запустят горячую линию и чат-бот по качеству школьного питания

В Петербурге запустят горячую линию и чат-бот по качеству школьного питания

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге запустят чат-бот и горячую линию по качеству школьного питания. Об этом 3 марта 2023 года рассказали в Смольном. Таким образом родители смогут получать консультации и оценивать качество питания детей. Боты будут работать в мессенджере Telegram. Важно, что доступ в чат будет строго по лицевому счету школьников, который используется для входа на портал «Петербургское образование».

- Организации питания детей в школах уделяется самое пристальное внимание. Мы следим за тем, чтобы его качество всегда было на должном уровне, ведем мониторинг цен на продукты. Хорошее питание - это хорошее здоровье, поэтому требования к его качеству всегда будут высокими, - отметил губернатор Александр Беглов.

После того, как чат-бот будет запущен, в нем проведут первый опрос о качестве питания. На основании ответов будет составлен рейтинг лучших школьных столовых.