Пассажир «Мерседеса» погиб в жутком ДТП с автобусом на «Скандинавии» в Ленобласти

"Мерседес" влетел в пассажирский автобус на "Скандинавии", погиб один человек. Фото: прокуратура Ленобласти

Водитель легкового «Мерседеса» влетел автобус №134 у поселка Толоконниково в Ленобласти. Иномарка двигалась из Санкт-Петербурга в Выборг. Все произошло днем 3 марта. По предварительной информации, водитель выбрал неправильную дистанцию на дороге и врезался в попутный транспорт.

Городская прокуратора Выборга взяла под личный контроль проверку по факту ДТП, произошедшего на 126 километре федеральной трассы «Скандинавия».

Погиб пассажир иномарки, водитель получил серьезные травмы. Фото: прокуратура Ленобласти

- Ход и результаты проверки Выборгской городской прокуратурой поставлены на контроль, - сообщают в ведомстве.

Один человек погиб, а также пострадал водитель «Мерседеса», сообщает предварительную информацию источник spb.kp.ru в правоохранительных органах. Пассажиры автобуса оказались целы.