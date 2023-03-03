Книжная ярмарка Санкт-Петербурга откроется 18 мая на Дворцовой площади

Книжный салон Петербурга откроется 18 мая на Дворцовой площади. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 18 по 21 мая в Санкт-Петербурге пройдет 18-й книжный салон. Это мероприятие за годы уже стало традицией. Ярмарка снова пройдет на Дворцовой площади. В этот раз ее посвятят 320-летию Санкт-Петербурга, Году педагога и наставника в России, а также тому, что город на Неве официально объявили культурной столицей СНГ, сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

- Мы уже начали активно готовиться к долгожданному событию. Не менее 200 издательств представят свои книги в четырех специально возведенных павильонах, - сообщил чиновник.

Книжный салон в прошлом году посетили более полумиллиона человек. А в этом году на его площадке откроются новые павильоны и бесплатные мероприятия. Гостей ярмарки ждут встречи с любимыми писателями, мастер-классы, спектакли и лекции.