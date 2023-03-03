Пункт по обучению неквалифицированных мигрантов создадут в Петербурге за 2 млн рублей

В Петербурге появится пункт по обучению неквалифицированных мигрантов из регионов РФ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГАУ «Центр трудовых ресурсов» 3 марта объявил конкурс на организацию работы «консультационного пункта по вопросам внутренней трудовой миграции в других субъектах РФ». Эта площадка поможет сократить количество неквалифицированных рабочих-иностранцев в Санкт-Петербурге и заменить их специалистами из регионов России.

Главная задача – наладить работу с органами занятости не менее чем в 20 регионах РФ. Консультационные пункты будут информировать работодателей и работников о состоянии трудового рынка.

– Исполнитель должен провести анализ ситуации на рынке труда в Санкт-Петербурге и потребности предприятий Санкт-Петербурга в специалистах и предоставляет такую информацию заказчику. Результаты работы надо представить на согласование заказчику не позднее чем за 10 рабочих дней до даты открытия Консультационного пункта, - сказано в договоре госзакупки.

Кроме того, победителю госзакупки отладить обучение будущих сотрудников по востребованным специальностям в Санкт-Петербурге. Для оптимизации объемов специалистов из других субъектов зовут на работу, в том числе, вахтовым методом.