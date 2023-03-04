После введения Fan ID посещаемость стадиона «Зенита» сократилась почти вдвое

Посещаемость домашних матчей "Зенита" после введение FAN-ID стала низкой. Фото: ФК "Зенит"

Прошедший 4 марта матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским «Зенитом» и ФК «Пари НН» посетили всего 19 705 человек. Для сравнения – на последний домашний матч РПЛ «Зенита» в ноябре 2022 года против «Ахмата» пришло 34 565 зрителей.

Более низкую посещаемость фиксировали только в годы ковидных ограничений.

– Это то, что здесь в Петербурге уже называют «бывший вираж». Звучит во всех смыслах грустно. Антураж на первом фанайдишном матче слишком академичный. Немногим громче, чем в библиотеке, – прокомментировал ситуацию комментатор Тимур Журавель в своем Telegram-канале.

Напомним, что идея создания подобного «паспорта» для фанатов возникла после успешной пробы на ЧМ-2018. Там карта болельщика служила визой и пропуском на стадионы. На масштабирование подобного опыта из федерального бюджета выделили 773,6 миллиона рублей.