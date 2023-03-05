Снег и гололедица придут в Петербург 5 марта

Весна пока не думает приходить в Петербург. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теплая, но снежная погода останется в Петербурге и в воскресенье. Синоптики дали новый прогноз погоды на 5 марта. По словам метеоролога Михаила Леуса, пока Северная столица находится в тылу уходящего циклона.

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столице будет формироваться под влиянием тыловой части обширного, уходящего на восток, циклона. Ожидается облачная погода, пройдёт небольшой снег, местами гололедица, - написал Леус в своем telegram-канала «Погода от шефа».

Температура воздуха в Петербурге ожидается от -1 до +1 градуса, в Ленобласти от -3 до +2 градусов. Ветер северный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник, 6 марта, в Петербурге начнет холодать. Градусники термометра покажут до -3 градусов.