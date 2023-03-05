МЧС предупреждает о сильном снеге в Петербурге

Город снова превратился в зимнюю сказку. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Спасатели Петербурга предупреждают об ухудшении погодных условий. По данным МЧС, 5 марта в городе ожидается сильный снег. Острожными нужно быть и а дорогах. Водителей предупреждают о гололедице, возможны аварии.

Синоптики прогнозируют осадки до конца дня. Сегодня Петербург находится в тылу уходящего циклона, который движется в сторону востока. Днем температура воздуха прогреется до +1 градуса. А к вечеру снова начнет опускаться. Незаметное похолодание ожидается к понедельнику, 6 марта градусники термометра покажут -3. Но ночные температуры будут еще ниже – до -6 градусов.

Зато осадки принесли с собой ощущение сказки. Деревья в Петербурге покрыло красивым снегом. Правда, люди переживают, справятся ли на этот раз коммунальщики.