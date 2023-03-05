Мужчина погиб под колесами автомобиля на Пулковском шоссе в Петербурге

Водитель китайского внедорожника не успел затормозить. Фото: "Дорожный инспектор"

Пешеход погиб на Пулковском шоссе в Петербурге. Авария случилась на юге города вечером 4 марта, сообщает «Дорожный инспектор» в соцсети «Вконтакте». Водитель автомобиля Haval, двигаясь по Пулковскому шоссе, сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.

- В результате ДТП пешеход скончался на месте, - уточняется на страницах группы «Дорожный инспектор» в соцсети «Вконтакте».

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Напомним, ночью в Петербурге произошла еще одна авария. Автоледи на «Ладе» сбила мать с младенцем в коляске. Пострадала женщина и ее ребенок, водитель была трезвой. Машина не успела затормозить на «красный» сигнал, когда пострадавшая переходила дорогу.