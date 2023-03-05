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НовостиОбщество5 марта 2023 11:09

Квартиру у метро «Комендантский проспект» в Петербурге затопило нечистотами

Канализационная авария случилась в доме на Гаккелевской улице
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Затопило все комнаты в квартире.

Затопило все комнаты в квартире.

Фото: Лилия КОЗЛОВА

Канализационная авария случилась в квартире у метро «Комендантский проспект» в Петербурге. Об этом рассказали читатели «Комсомолки» в воскресенье, 5 марта 2023 года. Хозяева квартиры на первом этаже дома на улице Гаккелевская 26 вернулись утром и обнаружили потоп. Полы во всех комнатах были залиты водой и фекалиями.

- Родители вызвали аварийную службу. Но пока они не знают, куда обращаться за компенсацией. Прорвало фановую трубу, - пожаловалась читательница Лилия.

Пока из-за прорыва затопило только одну квартиру. Другие жильцы не пострадали. Теперь хозяева вместе с управляющей компанией разбираются, что делать дальше и устраняют последствия неприятной аварии. Тем временем, часть вещей уже не спасти и их придется выбросить.