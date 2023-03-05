Почти 1500 новых случаев коронавируса зафиксировали в Петербурге

На днях в Петербург прибыла новая партия вакцины от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около 1500 человек заразились коронавирусом в Петербурге за последние сутки. Это следует из ежедневной сводки федерального оперативного штаба к 5 марта. Таким образом, Северная столица заняла второе место среди городов и регионов России по количеству заболевших COVID-19. На первом месте Москва.

Количество положительных тестов на ковид заметно выросло. Сутки назад диагноз подтвердили у 1 407 пациентов.

За последние сутки в городе на Неве выздоровели 375 петербуржцев, а также еще 10 человек скончались. В стационарах на лечении находится 1503 человека.

В комздраве Петербурга напоминают о важности вакцинации против коронавируса. Накануне 3 марта в Северную столицу доставили препарат "Гам-КОВИД-Вак" для профилактики инфекции в количестве 32000 комплектов доз.

- В ближайшее время она будет развезена по поликлиникам, - отметили в пресс-службе комздрава Петербурга.