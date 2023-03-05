Современная площадка объеденит творческих людей и ученых. Фото: t.me/spbprav

Современная библиотека-лаборатория появится в Красногвардейском районе Петербурга в 2024 году. Площадку для творчества и исследований разместят в здании «Малоохтинской» библиотеки на Новочеркасском проспекте, сообщает Смольный. Пока там идет ремонт.

В планах обустроить иммерсионный зал. Фото: t.me/spbprav

- Библиотека-лаборатория объединит молодых ученых и читателей. Здесь будут проводить авторские микрокурсы, лекции, подкасты, научно-популярные презентации, - объясняет пресс-служба Смольного.

Интерьеры обновленной библиотеки будут в стиле авангарда и неоклассики. В планах обустроить иммерсионный зал, медиалабораторию с кабинкой для звукозаписи и станции самообслуживания.