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НовостиОбщество5 марта 2023 12:08

Библиотека-лаборатория появится в Красногвардейском районе Петербурга в 2024 году

Сейчас в здании библиотеки «Малоохтинская», где расположится современная площадка, идет ремонт
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Современная площадка объеденит творческих людей и ученых. Фото: t.me/spbprav

Современная площадка объеденит творческих людей и ученых. Фото: t.me/spbprav

Современная библиотека-лаборатория появится в Красногвардейском районе Петербурга в 2024 году. Площадку для творчества и исследований разместят в здании «Малоохтинской» библиотеки на Новочеркасском проспекте, сообщает Смольный. Пока там идет ремонт.

В планах обустроить иммерсионный зал. Фото: t.me/spbprav

В планах обустроить иммерсионный зал. Фото: t.me/spbprav

- Библиотека-лаборатория объединит молодых ученых и читателей. Здесь будут проводить авторские микрокурсы, лекции, подкасты, научно-популярные презентации, - объясняет пресс-служба Смольного.

Интерьеры обновленной библиотеки будут в стиле авангарда и неоклассики. В планах обустроить иммерсионный зал, медиалабораторию с кабинкой для звукозаписи и станции самообслуживания.

Пространство будет готово к 2024 году. Фото: t.me/spbprav

Пространство будет готово к 2024 году. Фото: t.me/spbprav