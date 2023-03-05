Продажу электронных билетов в Ботанический сад Петербурга приостановили из-за очередей

Очереди столпились у касс и входа в оранжерею. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ботанический сад Петра Великого в Петербурге приостановил продажу электронных билетов 5 марта. Причиной стали большие очереди, толпы людей скопились как у касс, так и у входа в оранжерею. Об этом сообщили посетителям в telegram-канале учреждения.

- Если вы не любите скопление людей, рассмотрите, пожалуйста, другой день для посещения сада, - написали в пресс-службе Ботсада.

Что стало причиной такого интереса, непонятно. Возможно, внезапно испортившаяся погода. В Петербурге выпал снег 5 марта, спасатели порекомендовали быть осторожными. Вероятно поэтому, людям захотелось почувствовать весны, ведь в Ботсаду накануне зацвел весенник зимний.